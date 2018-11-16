مبنى ضخم يعوم على نهرٍ في الصين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رصدت عدسات الكاميرات لسكان مدينة تشونغتشينغ في الصين، خلال الأيام الماضية، بناءً مؤلفاً من 5 طوابق يعتبر نهر يانغتزي في المدينة.

وأظهرت اللقطات المبنى الضخم وهو يطفو على وجه الماء ويتحرك تحت جسر فوق النهر.

وأثار هذا الأمر دهشةً واستغراباً في أوساط السكان، ووصفوا هذا الأمر بالحادثة "الأكثر غرابة". وبحسب موقع "كوارتز"، فقد "اتضح لاحقاً أنّ المبنى المتحرك هو عبارة عن مطعم عائم، اضطر مالكوه إلى تغيير مكانه بعد مخالفة القوانين في موقعه القديم".

الجدير ذكره أنّ "المطعم العائم غير مزود بمحركات. ولدفعه في النهر، كان لا بدّ من الاستعانة بسفينتين، رغم قدرته على العوم".

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