دراسة: مخاوف من تحول السيارات ذاتية القيادة ملاذاً للتحرش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (NBCnews)

أعرب خبراء بريطانيون في دراسة نشرتها الجريدة العلمية "Annals of Tourism Research"، عن مخاوفهم من "تغير سلوك الناس مع إنتشار السيارات ذاتية القيادة، واستغلال هذه التقنية في تحويل هذه السيارات إلى ملاذٍ للتحرش الجنسي".

وبحسب موقع "أن بي سي نيوز"، فقد رأى الخبراء أنّ "هذه السيارات قد تتحول إلى مطاعم ومقاهي ومتاجر وغيرها، إذ أنها لا تحتاج إلى أي شخص للتدخل المباشر في قيادتها كي تجوب المناطق المختلفة"، لافتين إلى أنّها "قد تتحول إلى منزل دائم للكثيرين".

في الوقت نفسه، فقد أشار الخبراء إلى أنّ "فكرة تحول السيارات إلى أماكن للتحرش ليست جديدة"، موضحين أنّ "هذه الظاهرة منتشرة في الكثير من البلدان حول العالم"، لكنهم لفتوا إلى أن "هذا الأمر ستعزّز أكثر ما توافر هذه السيارات التي تقود نفسها بنفسها".

مصدر الصورة: NBCnews

للمزيد:

تحذيرٌ لمستخدمي الهواتف الذكية: أموالكم تحت سيطرة "الهاكرز"