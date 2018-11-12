تحذيرٌ لمستخدمي الهواتف الذكية: أموالكم تحت سيطرة "الهاكرز"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استغلت مجموعة من "الهاكرز" الإجراءات التي باتت تعتمدها المؤسسات المصرفية مع عملائها، والتي تندرج في إطار سحب الأموال النقدية بواسطة الهواتف الذكية، بدون استخدام بطاقة الصراف الآلي. وحالياً، فإنّ معظم المصارف حول العالم باتت تعتمد هذه التقنية الجديدة، حتى البنوك الصغيرة والمحلية.

وفي هذا الإطار، كشف موقع "كريبس أون سكيوريتي" أنّه "بات بإمكان القراصنة الوصول إلى بيانات الحسابات المصرفية بسهولة بغية سرقة الأموال، من خلال برمجيات خبيثة تطال أنظمة المصارف. ويعمد هؤلاء القراصنة على طرح برمجيات خبيثة تمكنهم من السيطرة على الهاتف الذكي المربوط بالحساب المصرفي، ومن ثم معرفة البيانات المتعلقة بالحساب المصرفي".

إلى جانب ذلك، فقد أعلن تقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني "سيمانتيك" عن قيام مجموعة من الهاكرز على علاقة بحكومة كوريا الشمالية، باستخدام برمجيات ضارة ومتطورة لسرقة عشرات ملايين الدولارات من أجهزة الصراف الآلي عبر آسيا وأفريقيا. وبحسب ما نشره موقع "ذا فيرج" الأمريكي، فقد استخدمت مجموعة القراصنة المعروفة باسم "لازورس" البرمجة الخبيثة لتصيب الخوادم المتحكمة بالصراف الآلي، مستغلين العديد من الثغرات الأمنية.

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