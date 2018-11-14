مشاركات في بطولة ملاكمة يضعن أقنعة بسبب التلوث في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اضُطرت ملاكمات يتدربن للمشاركة في بطولة عالمية في العاصمة الهندية الأسبوع الحالي، لتغطية أفواههن بأقنعة طبية وأوشحة نظرا لارتفاع معدل تلوث الهواء والضباب الدخاني بشكل يفوق الحد الآمن المسموح به في العديد من الأوقات.

وتقام بطولة رابطة الملاكمة العالمية للنساء في ملعب داخلي اعتبارا من الخميس المقبل حتى يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

اللاعبات اشتكين بسبب الضباب السام الذي يغطي المدينة والناتج عن حرق موسمي لمخلفات المحاصيل وانبعاثات السيارات والصناعة، وتفاقمت المشكلة بسبب الطقس الذي يخلو من أي رياح تدفع التلوث بعيدا في واحدة من أعلى مدن العالم كثافة للسكان.

ومنعت السلطات دخول المركبات الثقيلة إلى المدينة وأمرت بوقف أعمال البناء واستخدام رشاشات مياه لمنع التراب من التصاعد في الجو. لكن جودة الهواء ما زالت في النطاق الخطير.

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