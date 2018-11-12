مليونيرة تبحث عمّن يواعدها.. شاركها الطعام واحصل على المال!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في خطوةٍ تعدُّ غريبة قد تجذب الكثير من الشباب، عرضت مليونيرة بريطانية شابة تدعى "جين بارك"، مبلغ 60 ألف جنيه أسترليني سنوياً، مقابل مواعدتها.

وبدأت قصة بارك قبل 6 أعوام، عندما كان عمرها 17 عاماً، حينما فازت بجائزة "يوروملينوز" بقيمة مليون جنيه أسترليني. ومنذ ذلك الوقت، اشترت بارك سيارات، وأنفقت مبالغ من الأموال على العطلات، كما عمدت إلى إجراء جراحات تجميلية.

غير أنّ بارك أرادت أن تستثمر هذه الأموال في شراء الحب، على حدّ قولها. ولذلك، فقد أعلنت أنها ستقدم لكل شاب 60 ألف جنيه أسترليني سنوياً، مقابل لقائها وتناول الطعام والشراب معها. وفي هذا الإطار، أنشأت بارك موقعاً إلكترونياً عبر الإنترنت، ليتكمن الراغبون بمواعدتها من تقديم طلباتهم. وبناءً عليه، فإنّ بارك ستختار الشخص الذي تعتقد أنه يناسبها.

وفي السياق نفسه، فقد كشفت صحيفة "ميرور البريطانية"، أنّ "بارك تنوي تحويل تفاصيل هذه الخطوة إلى فيلم وثائقي، حيث ستقوم بتصوير عملية المقابلة مع المتقدمين لها". وبحسب "ميرور"، فإنّ "هذا الفيلم سيتم بثه العام المقبل".

ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصادر، إلى أنّ "بارك فتاة رائعة ولديها الكثير لتعطيه، لكنها وجدت نفسها وحيدة مرة أخرى منذ فازت بالجائزة.. إنها تعاني من حظ سيء"، موضحةً أن "بارك لم تكن واثقة أبداً بأنها محبوبة لذاتها أو لرصيدها في البنك، لذلك قررت أن تلجأ إلى هذا الخيار".

الجدير ذكره أنّ بارك كانت واعدت سام كالاهان، الذي وصل إلى المرحلة النهائية في برنامج "إكس فاكتور" عام 2016، لكنهما انفصلا بعد ان اكتشفت خيانته لها.

(جاين بارك - EVOKE.ie)

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