7 طرق للتعامل مع زملاء العمل الذين لا تحبهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع الأشخاص الحمقى أو سيئي المزاج في مكان العمل إذا كت تريد الإرتقاء في مهنتك أو الحفاظ على سلامتها.

وقد أورد روبرت سوتون، أستاذ الإدارة في جامعة ستانفورد ومؤلف كتاب "The No Nohole Rule"، حديثه إلى عدد من الأفراد الذين تعاملوا مع زملاء العمل غير المثاليين في كتابه الأخير "دليل البقاء على قيد الحياة". وفقا لموقع صحيفة التايم.

وتضمنت مصادره أشخاصًا تعرضوا لما يشبه "طعنة في الظهر" ، ورؤساء غير كفوئين وذوي مراس حاد، ونماذج من أشخاص صاخبين، أصواتهم تشبه الطرق على المعادن.

وخلص الى نتيجة مفادها أنه من الأفضل تجنب العمل مع الحمقى في المقام الأول أو إيجاد فرصة وظيفية خارج تلك البيئة. لكن هذه المناورة ليست دائما مضمونة أو ممكنة للجميع.

مع وضع ذلك في الاعتبار، قام "سوتون" بكتابة 7 استراتيجيات للنجاة من التعامل مع أسوأ الأشخاص في مكتبك:

1. انظر الى الجانب المشرق

أورد سوتون تجربة محامية شابة عملت مع قاض فيدرالي كجزء من تدريب لمدة عامين. كان من الصعب عليها التعامل مع زملائها ورؤسائها بشكل لا يصدق، وكانت استقالتها بمثابة انتحار وظيفي. علاوة على أنها ملتزمة بسداد أقساط دراسية. فما كان منها إلا أن تعايشت مع الوضع باستخدام خدعة سلوكية إدراكية بأن تتخيل نفسها وقد أنهت فترة التدريب تلك.

مثال آخر على التعايش الإيجابي الذي يوصي به ساتون وهو محاولة استحضار الفكاهة في المواقف الصادمة. قم أنت بالسخرية من الحال ككل، ومن الأشخاص الذين تسببوا لك بأشياء مزعجة.

2. ابتعد عن الأشخاص السيئين "مكانياً"

حاول أن تبتعد عن الأشخاص السيئين أو "المتنمرين" قدر المستطاع، إن كنت قادرا على نقل مكتبك لأبعد مسافة ممكنة عنهم فافعل، كذلك في الإجتماعات حاول ألا تجلس قريبا منهم، وعيّن وقت استراحتك حينما تقل فرص مصادفتهم في أي مكان بمحيطك.

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3. استخدم السلطة إن وجدت

إذا كان لديك سلطة وظيفية على زميل يتصرف بشكل سيء في العمل، فخذ موقفًا واستخدم القانون سلاحا ضده. وأبدِ حزما في التعامل معه، وأبق مسافة نفسية وسلوكية تجاهه، فكلما ارتفعت النبرة الرسمية انخفضت نسبة تماديه عليك.

4. حصن نفسك بالأدلة

ينصح ساتون بتوثيق كافة التفاعلات بينك وبين الزملاء الذين تتوقع أنهم يتربصون بك، وقم بحماية نفسك بالأدلة، لا سيما إذا تحول الوضع إلى مسألة قانونية أو متعلقة بالموارد البشرية.

5. واجه المسيء بأفعاله

يقول سوتون، أمر إن فعلته قد يكون فعالا جدا، وهو أن تواجه زميل العمل الشرس أو المسيء بأفعاله، ببساطة قم بطلب الحديث معه على انفراد وأخبره بأنك منزعج ومستاء من أفعاله وتصرفاته تجاهك.. وقد يكون هذا الأمر فرصة لكسر الوضع القائم بينكما.

6. شكل فريق

حاول أن تتقرب ممن تعتقد بأنهم يقاسمونك بعض الصفات الشخصية أو أن علاقتك بهم مبنية على الإحترام المتبادل، بإمكانكم أن تتشاورا في كثير من القضايا المهمة في العمل وستبدون أكثر قوة أمام الزملاء الذين يعاملونكم باستخفاف، ولا تنسى أن في الإتحاد قوة، شرط أن يكون هذا التكتل في خدمة بيئة العمل ككل.

7. دافع عن نفسك

يقول سوتون إنه في بعض الحالات، سيكون عليك استخدام الشراسة للدفاع عن نفسك لا سيما إذا ما كنت تواجه أشخاصا لا يفهمون سوى لغة القوة. ولكن يجب عليك أخذ الوقت والتحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم وتقييم الوضع قبل الشروع في مواجهة عنيفة مع من أساء بحقك". وتأكد من حصولك على دعم الزملاء الآخرين واحتفظ قدر المستطاع بأدلة تساعدك على حماية نفسك عند أي مساءلة قانونية.

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