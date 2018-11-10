الإبداع أساس.. 15 صورة لتصاميم رائعة في أشياء مختلفة

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا بدّ أن يعتمد تصميم الأشياء على الفكرة الجديدة، والإبداع يجب أن يكون أساس هذه الفكرة. ولذلك، فإنّ العديد من المصممين، اشتهروا بعدم تقليدهم لغيرهم، وخرقوا طرق التصميم الشائعة من خلال أفكار مميزة وجديدة.

و جمع موقع "Bright Side" صوراً للعديد من التصاميم الرائعة:

1- تصميم رائع لمطعم حاول توفير مساحة للطاولات فيه

2- شخص مرسوم على حائط وضعت عليه مطفأة الحريق، ويبدو كأن الشخص المرسوم يحملها فعلاً

3- علبة لأقراص دواء تصلح أن تكون قارورة مياه

4- علبة خاصة بصياد الأسماك

5- العلامة التي لا تظهر إلا ليلاً

6- معجون الأسنان الملازم لمفتاح المنزل، والذي يساعدك على لف الأنبوب عندما يشارف على الإنتهاء

7- تحويل المساحات الخضراء إلى لوحة فنية

8- كاراج للدراجات في مكتبة محلية

9- درج للشواحن

10- مدخل قسم الأطفال في المكتبة

11- مقاعد للاستراحة على درابزين ديزني لاند

12- رسالة على هذا الدرج: "لا يوجد مصعد لبلوغ النجاح، بل عليك أن تصعد الدرج لتبلغه"

13- غلاف الكتاب

14- المبنى بحاجة لتصميم

15- هذه الإسوارة هي شاحن هاتف جوال

مصدر الصورة: brightside

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