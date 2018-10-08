دراسة مقلقة.. البشرية إلى انقراض بسبب ضعف "السائل المنوي"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصلت دراسة طبية حديثة الى نتيجة مقلقة للكثيرين، وخصوصاً الرجال منهم، حيث تبين أن البشرية قد تواجه خطر الانقراض مستقبلاً من جراء تفاقم مشكلة الخصوبة والتراجع المتواصل في جودة السائل المنوي لدى الرجال.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، التي نشرت جزءاً من الدراسة، فإن عدد الحيوانات المنوية المتحركة تنخفض بنسبة 1.8 في المئة كل سنة، وإذا استمر التراجع في هذا المنحى فإن الوضع سيزداد سوءًا في أجيال قادمة.

وتشير الدراسة الى ان عوامل عدة مثل التلوث البيئي والأكل غير الصحي تؤيد الى تراجع جودة السائل المنوي لدى الرجال.

وفي نفس السياق، أظهرت دراسة أخرى في الولايات المتحدة، أن جودة السائل المنوي لدى الرجال تراجعت في خمس مدن أميركية من أصل ست أجري فيها البحث الطبي.

كما زادت فئة الرجال الأقل خصوبة من أقل من 9 في المئة إلى 11.6 في المئة وتضم هذه الفئة من يقل عندهم عدد الحيوانات المنوية عن 5 ملايين.

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