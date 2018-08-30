دراسة تثبت نجاح قيادة النساء للسيارات أكثر من الرجال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كثير من الرجال يعتقدون انهم افضل من النساء في قيادة السيارات معللين بذلك قدرتهم على التحكم في اعصابهم اثناء قيادة السيارة والقدرة على المناورة والسرعة والدراية الكاملة بكل ما يتعلق بالسيارات..الا ان دراسة حديثة جاءت لتنفي كل ذلك.

اذ أكدت الدراسة الحديثة، بالأدلة القاطعة أن النساء أفضل من الرجال في قيادة السيارات، وأن الرجال أكثر عرضة بنسبة 4 أضعاف للمثول أمام المحكمة لارتكابهم مخالفات.

وتقول الأرقام الرسمية، إن 585 ألف سائق في بريطانيا تم تقديمهم للمحكمة العام الماضي، بسبب مخالفات القيادة، وكانت 23 بالمئة من هذه المخالفات تتعلق بتجاوز السرعة القانونية أو القيادة من دون تأمين، حيث تشير المعطيات إلى أن السائقين الذكور أكثر تقديمًا لطلبات التأمين مقارنة مع السائقات.

كما يدفع الرجال، سنويًّا ما يناهز 793 جنيهًا إسترلينيا لتأمين سياراتهم، مقابل 701 جنيه للنساء، رغم صدور قانون أوروبي عام 2012 يمنع شركات التأمين من التمييز بين الجنسين.

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