3 حركات لقبضة يدك تفشي أسرار شخصيتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعض الباحثين يربطون بين خطوط اليد وعلاقتها بجوانب معينة من شخصيتك. لكن ربما عليك النظر إلى يدك بأكملها وعدم الاقتصار على خطوط باطن اليد فقط فإن كنت ترغب بمعرفة المزيد عن نفسك أو عن الآخرين، فكل ما عليك فعله هو النظر إلى شكل قبضة اليد

إذ يعتبر الباحثون في علم النفس ولغة الجسد أن لقبضة اليد علاقة مهمة بالشعور الداخلي للشخص. وهي جزء مهم لا يُمكن التغافل عنه من لغة الجسم ويُمكن كشف الكثير بما يتعلق بالحالة العاطفية من شكل القبضات.

كما تُعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة لتحليل الذات. ببساطة، قُم بقبض يدك وانظر إلى شكل لف الأصابع حول الإبهام. فإما أن يقع إبهامك في الجزء الداخلي للقبضة أو يكون في الجزء الخارجي منها وفوق باقي الأصابع، أن أن يكون بجانب الأصابع الأربعة الأخرى.

فكيف يُمكن لشكل قبضة اليد أن تُخبرك عن ملامح شخصيتك ؟

الإبهام بجانب الأصابع الأخرى:

مزايا الشخصية الخارجية: إن كان شكل قبضتك كما في الصورة أعلاه، فيراك الباحثون أنك ذو مخيِّلة قوية ولكن غير آمنة في بعض الأحيان. لديك حدس قوي وغالبًا ما تستعمله لمساعدة الآخرين، كما أن لديك طبيعة حماسية وفضول لاكتشاف ومعرفة ما يدور حولك.

مزايا الشخصية الداخلية: تحتاج في بعض الأحيان إلى الشعور بالأمان والحماية من قبل آخرين مهمين في حياتك. كما تتمنى أن يأخذك الآخرين على محمل الجد. هذا يعني أن شخصيتك قد تكون لطيفة أكثر من اللازم في بعض المرات ما يجعلك تشعر أنه تم استغلالك في بعض الأحيان.

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الإبهام فوق الأصابع الأخرى:

مزايا الشخصية الخارجية: إن كان شكل قبضة يدك كما يظهر في الصورة أعلاه، فيرى الباحثون فيك شخصية ساحرة وموهوبة. هذا يعني أنك ماهر في تكوين الصداقات. كما أنك تعمل بجد ومهتم في الشعور بالسلطة والتحكم بالآخرين.

مزايا الشخصية الداخلية: من الداخل، يبدو أنك أكثر حساسية مما يظنك الآخرون. فلديك توقعات عالية بخصوص كيف تدور الأحداث من حولك لكن تخشى باستمرار أن لا تتحقق. غالبًا ما تحتاج إلى تشجيع الآخرين وتبحث باستمرار عن شخصٍ يفهم طريقة تفكيرك.

الإبهام داخل الأصابع الأخرى:

مزايا الشخصية الخارجية: يراك الباحثون شخصًا غاية في الإبداع والعاطفة. فأنت بارع في الفن والجمال في حياتك ويُمكن أن تكون حساسًا أكثر من اللازم، كما تميل للقلق أكثر من المعتاد.

مزايا الشخصية الداخلية: تُفضِّل البقاء هادئًا خشية أن تجرح شخصًا ما بحديثك أو أفعالك.

وعلى الرغم من أن هذه الصفات والمميزات أجمع عليها الباحثون بعد سلاسل طويلة من الدراسات والأبحاث لسلوك البشر وعلاقته بشكل أجزاء من أجسادهم، لكن هذا لا يعني أنك بالضرورة يجب أن تتحلى بها حسب شكل قبضة يدك. فهي تبقى مجَّرد ترجيحات تجدها في البعض ولا تجدها في آخرين!

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مصدر الصور: موقع "brightside"