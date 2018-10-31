سيف الدوسري.. شاب سعودي يحارب السرطان بالرسم

آخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيف الدوسري شاب سعودي في العشرينات من العمر لم يمنعه السرطان من تحقيق طموحه وممارسة ابداعاته. استخدم سيف الدوسري ريشته سلاحاً بيده لمحاربة السرطان والمتاعب الجسدية والنفسية التي تسببها جرعات الكيماوي القاسية، وصرح سيف سابقاً أنه يهوى رسم الوجوه وذلك لأن الوجه يعكس جميع مشاعر الإنسان وانفعالاته ويقتبس رسوماته من خياله او من وجوه أشخاص عالقة بمخيلته.

ولم يتوقف سيف عند هذا الحد بل قام بتطويل موهبته والتحق بعدد من الورش المتخصص بالفن التشكيلي، وتجاوز جميع المصاعب التي واجهته وحرص على المشاركة في جميع المعارض التي تهتم بالفن التشكيلي.

ويستعد حالياً للمشاركة في معرض للفنون، ومن ثم يعود لاستكمال رحلته العلاجية، معرباً عن تمنيه بالمشاركة في المعارض الدولية للفن التشكيلي، مؤكداً أنه سيسعى لذلك فور تعافيه.

ويذكر أن سيف يعيش الأن رحلة تحدي كما وصفها في مواجهة الأورام منذ 4 أعوام وبسبب ذلك أجبر على السفر الدائم بين مدينتي أبها والرياض، معرباً أن تلك الأمراض لم تطفئ في داخله شمعة الأمل بأن الأيام لاتزال تخبئ له الكثير من الأيام الجميلة.

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مصدر الصور: موقع ajel