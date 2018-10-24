قائمة الوجهات السياحية الأفضل لعام 2019 (صور)

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حلت ألمانيا في المرتبة الثانية بقائمة دليل السفر حول العالم "لونلي بلانت" لأفضل الأماكن السياحية لعام 2019 بينما جاءت سريلانكا في الصدارة. وشهدت القائمة أيضاً حضوراً عربياً مميزاً بتواجد الأردن والمغرب في القائمة. وفقا لموقع "DW" عربية.

ذكر موقع صحيفة "ذي فيلت" أن ألمانيا احتلت المرتبة الثانية لأفضل الأماكن السياحية لعام 2019، حسب ليل السفر حول العالم "لونلي بلانت". وأضاف الموقع الألماني أن سريلانكا جاءت في المقدمة ثم أتت زيمبابوي في المرتبة الثالثة.

وأوضح موقع "ذي فيلت" أن أسباب حلول ألمانيا في رتبة متقدمة للغاية في قائمة "لونلي بلانت" يعود إلى سببين. أولهما هو الاحتفال بمئوية مدرسة باوهاوس الفنية (حركة للتصميم جمعت بين الفن والحرفة اليدوية. وتأسست في مدينة فيمار شرقي ألمانيا سنة 1919)، أما ثانيهما فهو الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين.

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وتابع نفس المصدر أن دليل "لونلي بلانت" يُوصي أثناء زيارة ألمانيا بوضع خطة سفر تبلغ مدتها 14 يوماً، فضلاً عن حضور حفلة موسيقية في دار الأوركسترا الشهيرة " Elbphilharmonie" بمدينة هامبورغ الشمالية، زيادة على زيارة مدن فيمار وديساو وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت.

وفي سياق ذي شأن، احتلت بنما المرتبة الرابعة تليها قيرغيزستان، في حين حل الأردن سادساً في قائمة أفضل الأماكن السياحية لعام 2019، حسب دليل السفر حول العالم "لونلي بلانت"، وأضاف أن إندونيسيا أتت سابعة وبيلاروسيا ثامنة ثم ساو تومي وبليز.

وبخصوص أفضل المدن السياحية لسنة 2019 جاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المقدمة تليها مدينة شينزين، التي تُلقب بوادي السيلكون في الصين، في حين حلت ثاني أكبر مدن صربيا، نوفي ساد في المرتبة الثالثة. أما عاشر أفضل مدينة سياحية لسنة 2019 فقد كانت من نصيب مدينة مكناس المغربية.

ويُشار إلى أن مدينة هامبورغ احتلت هذه السنة (2018) المرتبة الرابعة في قائمة أفضل المدن السياحية، فيما جاءت مدينة إشبيلية الإسبانية في المقدمة، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية.

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