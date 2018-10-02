تمارين اليوغا بنفس فعالية أدوية خفض ضغط الدم المرتفع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



يعد الانتظام في ممارسة تمارين اليوغا بنفس فعالية الأدوية في خفض ضغط الدم المرتفع ، وفقاً لدراسة حديثة

ولا تتناول الدراسة التي جرت بدعم من مركز كامبريدج لرعاية القلب في كندا، مسألة تكريس حياة مريض ضغط الدم المرتفع لممارسة اليوغا أو تنصح بأن يصبح يوغي، وفقاً للتعريف الشائع لممارسي اليوغا بشكل دائم ومستمر، بل على العكس تركز الدراسة على ممارسة بعض تمارين اليوغا 5أيام أسبوعيا لمدة 15 دقيقة، فحسب للحد من ارتفاع ضغط الدم .

وضمت الدراسة 60 متطوعاً فقط ولكنها نجحت في إثبات أن مجرد تناول أدوية علاج ضغط الدم المرتفع لا يعد الحل الوحيد الفعال. ويمكن معرفة كيفية ممارسة تمارين اليوغا بسهولة، وبدون تكاليف مثل سعر شراء الأدوية، كما أنه يمكن ممارسة اليوغا في المنزل بالاستعانة بمقاطع فيديو من موقع YouTube مجانًا. وإلى جانب تلك المزايا، يأتي ما هو أكثر أهمية وهو أنه لا يوجد إلا آثار جانبية مفيدة، مثل تحسن الحالة المزاجية واكتساب نظرة للحياة أكثر إيجابية وزيادة الوعي وتحقيق صورة ذاتية أكثر صحة، علاوة على القضاء على الإسهال!

ربما يكون بدء ممارسة اليوغا عبئا ثقيلاً، ولكن يمكن ببساطة الدخول إلى موقع YouTube والبحث عن مقاطع فيديو للمبتدئين ويمكن ممارسة التمارين في المنزل براحة ويسر ، ولا يتطلب الأمر الكثير في حين يثمر عن فوائد حقيقية، لذلك فهي ممارسة تستحق الوقت والجهد لأنها تدعم صحة الإنسان بفاعلية.

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