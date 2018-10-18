رضيع يعيد أمه للحياة بعدما وضع بين ذراعيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعدما عجز الأطباء عن إخراجها من الغيبوبة، عادت مؤشرات الحياة للبرازيلية "أماندا دا سيلفا" عندما وضعت ممرضة طفلها حديث الولادة على ‏صدرها.‏ وكانت "أماندا" أدخلت إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة من حملها بعد ‏نوبة صرع. ونظراً إلى أنّ الأطباء تخوّفوا من تعرضها لنوبات جديدة قد تؤدي إلى وفاتها وجنينها معا، أجروا لها عملية ‏قيصرية وأدخلوها في غيبوبة اصطناعية بسبب مضاعفات.

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وبعد أيام، زال الخطر عن "أماندا" إلاّ أنّها لم تستعد وعيها، على الرغم من ‏محاولات الأطباء. وهذا ما دفع إحدى الممرضات اللواتي كن معها إلى وضع طفلها على صدرها. وحينئذ، زادت ضربات قلبها، وتدفقت الدموع من ‏عينيها، رغم أنها كانت فاقدة للوعي. ومنذ تلك اللحظة، بدأت حالة دا سيلفا تتحسن وخرجت من المستشفى بعد 20 يوما، وفقا لما أورده موقع "healthmedicinet".

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مصدر الصور: موقع healthmedicinet