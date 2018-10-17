كيف نجت هذه السيدة الصينية من براثن القروش الشرسة؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

في حادثة فريدة من نوعها ، نجت امرأة من الموت المحقق بأعجوبة، إثر سقوطها في حوض مليء بأسماك القرش، في مركز تجاري بمقاطعة تشيانغ شرقي الصين.

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة ونُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المرأة وهي تسقط في حوض أسماك القرش وتغوص مباشرة في الماء. وبذلت المرأة قصارى جهدها للخروج من الحوض قبل أن يُهرع إليها اثنين من الحراس وينتشلانها من الحوض.





وصرح ناطق باسم المركز التجاري بأن أسماك القرش في الحوض كانت صغيرة ولم تشكل أي خطر على حياة المرأة، وأن المركز التجاري لم يكن مفتوحاً في وقت الحادث، وكان العمال على وشك إطعام الأسماك لذا تركوا الباب مفتوحاً.



وأضاف الناطق بأن المرأة دخلت عن طريق الخطأ إلى المكان دون أن يلاحظها أحد، وأنها كانت على عجلة من أمرها لحضور اجتماع عمل، فسلكت طريقاً أدى بها للسقوط في الحوض.



ويتميز الحوض الذي يقع في الطابق الثالث من المركز التجاري تحت جسر مشاة، بأرضيته الزجاجية التي تتيح للمتسوقين مراقبة أسماك القرش من خلاله.



يذكر بأن أسماك القرش الموجودة في الحوض، هي أسماك قرش الليمون التي تتغذى على عظام الأسماك والقشريات، ويمكن أن يصل طولها إلى 10 أقدام، بحسب ما ورد في صحيفة الديلي ميل البريطانية.

اقرأ أيضاً :

الهند.. عطر رجالي كان كفيلا بايقاف نمر شرس قتل ١٣ شخصاً!

فزع بين الموظفين بعد سقوط ثعبان فوق رؤوسهم في بنك بالصين