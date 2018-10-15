فزع بين الموظفين بعد سقوط ثعبان فوق رؤوسهم في بنك بالصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

أصيب العاملون في بنك في مدينة "ناننينغ" جنوبي الصين بالرعب يوم الجمعة عندما سقط ثعبان ضخم فجأة من السقف ليقطع اجتماعهم الصباحي.

دخل الثعبان الذى يبلغ طوله 1.5 متر من مدخل غير متوقع للبنك قبل الساعة 08:15 من صباح اليوم المذكور ، حيث تظهر لقطات فيديو المراقبة الثعبان بشكل واضح و حجمه الكبير.

سارع العاملون بالهروب بينما واصل الثعبان زحفه في قاعة الاجتماع قبل أن يختبأ خلف الأريكة في قاعة الإنتظار.

سرعان ما تم استدعاء ضباط الأمن العام للغابات المحلية والعاملين في محطة حماية الحياة البرية المحلية لإجراء عملية سحب الثعبان ، باستخدام الأدوات المهنية لالتقاط الزواحف.

لحسن الحظ ، لم يصب أحد خلال الحادث المثير ، وسرعان ما عاد البنك إلى العمل كالمعتاد.

رجح حماة الحيوانات احتمال أن يكون الثعبان يبحث عن الطعام عندما سقط داخل البنك.

تم الاحتفاظ بالحيوان حاليا في مركز حماية الحياة البرية في المدينة.

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