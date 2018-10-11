4 طرق لمساعدة الفتيات على تحقيق أحلامهن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتفل العالم في الـ 11 من تشرين الأول/أكتوبر باليوم الدولي للفتيات، والذي حددته الأمم المتحدة بهدف رفع الوعي بالمشاكل التي تواجهها الفتيات.

إذ إن ملايين الإناث حول العالم ليس لديهن الفرص التي يمتلكها الذكور لتحقيق النجاح والازدهار كضعف تمويل التعليم، وصعوبة في الحصول على واستخدام الهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات الرقمية.

وتركز الأمم المتحدة هذا العام على ضمان تطوير الفتيات للمهارات التي يحتجن إليها ليتم توظيفهن في سوق العمل المتغير باستمرار. ويفتقر ما يقرب من مليار فتاة وشابة إلى هذه المهارات، وفقاً لأحدث تقرير لصندوق مالالا.

يقول زوريئيل أودولي، وهو من المدافعين عن التعليم: "على الرغم من أن البعض قد يعتقد أحيانًا أنه إذا فعلوا شيئًا صغيرًا فلن يكون له تأثير كبير، فإن كل هذه الأشياء الصغيرة ستجتمع معًا لإحداث تغيير كبير".

ولهذا إليكم أربع طرق سريعة وسهلة لدعم الفتيات في هذا اليوم الخاص:

1. التبرع للمنظمات غير الربحية التي تدعم تعليم الفتيات:

حتى لو لم يكن لديك أي مساهمات، فإن أي مبلغ من المال يمكن أن يساعد في دعم الفتيات حول العالم. في ما يلي ثلاث منظمات تعليمية يجب عليك التفكير في التبرع لها:

أولا، صندوق مالالا وهو منظمة دولية غير ربحية تعمل على ضمان حصول كل فتاة على 12 عامًا من التعليم المجاني والآمن والجيد. وتركز جهودها في أفغانستان والبرازيل والهند ولبنان ونيجيريا وباكستان وتركيا. تساعد التبرعات في تمويل البرامج، بما في ذلك جلسات تدريب الناشطين وخطط دروس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ثانيا، مؤسسة كير التي تعمل على عدد من القضايا العالمية، بما في ذلك الإغاثة في حالات الكوارث، والتنمية الاقتصادية، والتعليم، والأمن الغذائي، والصحة، وتمكين المرأة. وينطوي نهجهم في دعم تعليم الفتيات على "تحديد ومعالجة الحواجز الفريدة التي تبقي الفتيات خارج المدرسة".

ثالثا، مؤسسة "هي الأول" التي تستخدم التعليم والإرشاد والتدريب على القيادة العالمية لدعم الفتيات.

ويمكن أن يوفر التبرع البالغ 44 دولارًا للمدرسة سبورة جديدة؛ 74 دولارا يمكن أن توفر الكتب المدرسية واللوازم المدرسية، و 260 دولارًا يمكن أن يمنح 10 فتيات تدريبًا لمدة أسبوع لتطوير مهارات القيادة والمهارات الحياتية المهمة الأخرى.



2. تزويد الفتيات بإمدادات الحيض:

وفقا لتقرير أعد في 2018 ونشره صندوق الأمم المتحدة للسكان، فمن المرجح أن تترك الفتيات المدرسة أو ينقطعن عنها لفترة إذا لم يكن بإمكانهن التعامل مع عملية الحيض.

العمل التطوعي لـ Days for Girls International هو وسيلة لمعالجة هذه المشكلة، حيث يتم تنظيم البرنامج التطوعي للمنظمة في فرق وفصول، وتلتقي مجموعات من الأشخاص لحياكة وتجميع مجموعات تحتوي على أدوات ووسائل توعية تساعد الفتيات على فهم هذه المرحلة وأهمية النظافة الشخصية وغيرها.

3. توفير الهواتف المحمولة للفتيات:

ويظهر تقرير جديد نشرته مؤسسة Girl Effect ومؤسسة Vodafone Foundation أن الذكور أكثر احتمالا من الإناث لامتلاك هاتف بنسبة 1.5 مرة و 1.8 أن يكون الهاتف ذكي.

4. مشاركة وسم #DayOfTheGirl و #girlsandmobile و #LeaveNoGirlBehind

إذا كنت تستخدم Twitter أو Instagram اليوم، فتأكد من البحث عن علامات التصنيف المدرجة أعلاه وستتعرف على #DayOfTheGirl برمز تعبيري وردي زاهي.

في حين أن الواقع هو أن الفتيات في جميع أنحاء العالم محرومات بشكل روتيني من الفرص، فهناك العديد من الطرق لمساعدتهن أولها البدء من وسم #DayOfTheGirl



إقرأ أيضا:

مغامر مغربي يمشي فوق حبل بين عمارتين بارتفاع 65 مترا