وشم إلكتروني قد يغير أسلوب حياة البشر

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أشار أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة "مينيسوتا" ، البروفيسور ماكالباين إلى أن الجهاز الذي يستخدم في طبع الوشم الإلكتروني على الجلد متاح بالفعل، وبأسعار مناسبة وحجم صغير، موضحاً أنه يقدم بالفعل تطبيقات غير مسبوقة في المجالات العسكرية والطبية.

ويعد الوشم الإلكتروني أحد العناصر لنوع جديد من الخيال العلمي، يتألق بأضواء لامعة ودوائر كهربية متقدمة في بيئة تحاكي التطورات المستقبلية.



ووفقاً لما نشره موقع "Futurism"، فإن أشكال الوشم الإلكتروني، كما تظهر في أعمال الخيال العلمي الحديثة، يمكن في المستقبل القريب أن ترصد أداء أعضاء البشر الحيوية، وتقدم لهم نصائح طبية وصحية شخصية في اللحظة.

ومن المتوقع أن الوشم الإلكتروني عندما يتحول إلى واقع، وليس مجرد خيال علمي أو ابتكارات في مرحلة التجارب، سوف يعرض الحالة الحيوية لكل إنسان على شبكة الإنترنت، وبالطبع سيساعد صاحب الوشم على استخدام كل الأدوات والأجهزة المتصلة بالإنترنت بلمسة من أطراف أصابعه، ناهيك عن تعزيز الحواس الخمس، بل ربما يستحدث مزيداً من الحواس للبشر.

ظهر هذا النوع من التعزيز للقدرات البشرية في حلقة Circuits، وهي الحلقة الأولى من المسلسل التلفزيوني للخيال العلمي Glimpse، من إنتاج استوديوهات Futurism.

يعزى الفضل في إمكان تحويل هذا الخيال العلمي إلى واقع بالمستقبل القريب لما طرأ من أحدث التطورات في مجال المواد المتقدمة والهندسة الطبية الحيوية والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء. يوجد بالفعل حالياً مواد متوافقة حيوياً تسمح للأجهزة الإلكترونية بالاندماج بسهولة مع الجسم. وتم بالفعل تطوير وشم إلكتروني يمكن من خلاله التحكم في الهاتف الذكي.

ويبدو أنها مجرد مسألة وقت لتحسين هذه التقنيات، ففي أبريل الماضي، نشر مايكل ماكالباين، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة "مينيسوتا"، دراسة نشرت في الدورية العلمية Advanced Materials وعرض فيها طريقة لطباعة الإلكترونيات مباشرة على الجلد.

وصرح بروفيسور ماكالباين لموقع Futurism مؤخراً بأنه من المتوقع أن تؤدي هذه التقنية المبتكرة إلى تغيير شكل وأسلوب وطبيعة تفاعل البشر مع العالم من حولهم في المستقبل القريب.

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