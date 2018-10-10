مذيعة تقدم نشرة الطقس بمساعدة ابنها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قدمت سوزي مارتن مذيعة الطقس في برنامج Good Morning America نشرة الطقس وهي تحمل ابنها على ظهرها، الذي غلبه النعاس طوال النشرة.



ومن جانبها، أوضحت ”مارتن” أن السبب هو احتفالها بالأسبوع العالمي للرضع؛ في حين وصفت طفلها بـ ”المساعد المفيد” خلال تقديمها للنشرة.



وتفاعل الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا الفيديو، وأبدوا إعجابهم بقوة المرأة وإرادتها وقدرتها على القيام بالعديد من المهام على أكمل وجه دون انتقاص حق أطفالها.



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