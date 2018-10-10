إليك أطرف اللقطات لأطفال تركوا برفقة آبائهم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



جميعنا يعلم أن بداخل كل واحد منا طفل صغير لا يظهر إلا أمام أطفاله وعند مداعبتهم، ولا شك أن الآباء قد يحاولون تسلية أطفالهم بشتى الطرق عند غياب الأمهات لإضفاء جو مرح داخل البيت، لهذا فقد جلبنا أطرف اللقطات علي الاطلاق لأباء برفقة أبنائهم، وفق موقع "brightside"..

1- أب يحاول أن يرافقه إبنه في رحلة بدراجة رباعية الدفع، ولأنه لم يجد المكان المناسب لطفله خلق مكانا آمنا..



2- لتجنب الشجارات بين الصغار داخل السيارة، ابتكر الأب عازلا لتجنب الفوضى..



3- من الواضح أن الطفل يحب الكتابة على أرضية المنزل، لذلك ارتأى الأب خلق مجال اصغر ليبدع داخله الطفل بهدوء..



4 - لأن بعض الآباء يحتفظون ببعض الشغف بالألعاب الالكترونية، فالأب حاول خلق مجال خاص له، بعيدا عن شغب طفله..



5 - لدى بعض الأباء أفكار جريئة قد تشكل خطرا على سلامة الأطفال..



6 - قد لا يشكل وجود الأبناء عائق للذهاب بانتظام إلى صالة الرياضة..





مصدر الصورة (موقع brightside)

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