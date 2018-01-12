"سوقي وتسوقي".. أول معرض سيارات للنساء في السعودية

أخبار الآن | جدة - السعودية (رويترز)

تحت شعار "سوقي وتسوقي"، افتتح في مدينة جدة أمس الخميس أول معرض مخصص للنساء في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل 6 أشهر من دخول قانون يسمح لهن بالقيادة حيز التنفيذ.

ونُظم المعرض داخل مركز تجاري من قبل شركة سعودية خاصة، بهدف السماح للمرأة اختيار سيارتها الخاصة بحرية والتعرف على مواصفاتها قبل أن تنطلق في قيادتها.

تقدم صالة العرض مجموعة واسعة من المركبات من مختلف الماركات ويعمل فيها نساء فقط.

وفي قرار تاريخي صدر اواخر العام الماضي، منح الملك سلمان بن عبد العزيز المرأة السعودية الحق في القيادة.

كما انها توفر للمرأة حلولا لتمويل عملية الشراء تقدمها بنوك وشركات مالية.

وتعتزم الشركة فتح مزيد من معارض السيارات للنساء في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر في سبتمبر/أيلول برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وذلك في خطوة تاريخية يربطها الكثيرون بالإصلاحات الاجتماعية التي يجريها ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان.

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