بالصور: امرأة تبارك لزوجها بزواجه من مراهقة وتتعاطف معها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في حالة فريدة من نوعها، تزوج رجل ستيني صديقته البالغة من العمر 19 عاماً، ليس هذا غريباً، ولكن المثير في الموضوع أن زوجة الرجل تدعم هذا الزواج دعماً كاملاً، بل تعاطفت مع زوجته الجديدة وتحاول الاعتناء بها.

توم ميلر، وهو عضو سابق في المافيا، سجن لعدة سنوات، قرر أن يبدأ حياة جديدة بعد خروجه من السجن، وكانت هذه الفتاة الشابة جزء من حياته الجديدة، اذ عاد الى مسقط رأسه في أوهايو، وأسس منزلاً بجناحين، جناح لكل زوجة.



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تدعى الزوجة الأولى بيليندا وتبلغ من العمر 44 عاماً، أما الثانية فهي ريبا وتبلغ من العمر 19 عاماً فقط، وأكدتا أنهما متوافقتان تماماً وعلى علاقة ممتازة، واشترط ميلر عليهما أن يكون الرجل الوحيد في حياتهما وأنه وحده يحق له بالزواج من اثنتين!

واتفقت بيليندا وريبا على تقاسم ميلر، ثلاثة أيام لكل واحدة منهن، ولطالما تناقش ميلر وزوجته الاولى عن تعدد الزوجات وكانت الفكرة قائمة منذ 7 سنوات، ولكن قرر ميلر تنفيذها الآن، وخصوصاً أنه يعرف ريبا منذ أن كانت طفلة.



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وكشفت بيليندا أنها تحاول أن لا تشعر بالغيرة من الزوجة الجديدة وتحاول ان تدعمها وتتعاطف معها وتعاملها كأنها ابنتها وخصوصاً أنها حامل.



