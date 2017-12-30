صياد روسي ينشر صورا لمخلوقات مرعبة قادمة من البحر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يخفي قاع البحر الكثير من الأسرار والمخلوقات الغريبة التي لا يمكن تخيلها، لكن ما ترصده شبكات الصيادين هو فرصة ليدرك البشر أن ما تخفيه مياه البحر أكبر من أن يدركه العقل البشري.. مؤخرا نشر الصياد الروسي "رومان فودرتسوف" مقطع فيديو على صفحته الرسمية في "تويتر" لمخلوق بحري غريب جدا يحمل الكثير من التناقضات في ثنايا جسده..

وقد عبر البعض عن خوفه من هذه المخلوقات، بينما أكد البعض أن هذه المخلوقات التي يمكن أن نراها في الكوابيس الليلية هي موجودة على أرض الواقع ومن السهل العثور عليها ضمن المخلوقات التي رصدها الصياد الروسي "فودرتسوف"..

ونظرا لانتشار هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبح "رومان" واحد من نجوم "تويتر" بعد نشر صور هذه المخلوقات الغريبة التي اصطادها من الساحل الشمالي الغربي لـ "روسيا"، حيث ضمت أحد المفصليات ذات الثمانية أرجل، وكذلك سمكة بأسنان مدببة تشبه الخناجر الصغيرة، كما امتلكت سمكة أخرى أجنحة..















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