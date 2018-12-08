في الشتاء.. اعتني ببشرتك بهذه الـ8 خطوات لتجنب الجفاف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في فصل الشتاء تكون البشرة أكثر عرضة للجفاف ، إذ يقل إفراز الزيوت الطبيعية المرطبة للبشرة بسبب الجو البارد وقلة شرب الماء، والجلد هو أول ما يتعرض لقسوة الشتاء، فيجف ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية كالاكزيما والصدفية، خاصة إذا لم يعالج بالشكل السليم..

لكن قبل أن تصاب بشرتك بالجفاف ، اليك هذه النصائح ال8 التي ستحافظ على بشرتك في الطقس القاسي :

1. الماء الفاتر

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاستحمام بالماء الساخن لتعويض برودة الجو في الشتاء، لكن لهذا الأمر مخاطر عدة، فالماء الساخن يجفف البشرة ويؤذيها، ويفضل الاستحمام بالماء الفاتر، وترطيب الجسم بعد الاستحمام بكريم مرطب.

2. مستحضرات تجميل مناسبة

يجدر العلم أن مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة التي يصلح استخدامها صيفا، لا تصلح في فصل شتاء، فلكل فصل من الفصول طقسه الذي يؤثر بصورة ما على البشرة، ففي الشتاء ينبغي ابتياع مستحضرات غنية بالمواد المرطبة، مع تجنب استخدام مقشرات البشرة وأي منتج آخر يحتوي على الكحول.

3. عدم المبالغة في تقشير البشرة

يعمل تقشير البشرة على التخلص من الخلايا الميتة بالطبقة الخارجية من الجلد، لكن الطقس البارد يجعل البشرة جافة، وبالتالي فمن الممكن أن تصاب بتقرحات والتهابات بسبب تكرار التقشير، لذا من المناسب تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيا خلال الشتاء.

4. العناية بـاليدين والقدمين

تحتاج اليدان إلى عناية خاصة خلال فصل الشتاء، لأن طبقة الجلد المحيطة باليدين أقل سمكا من باقي أجزاء الجسم، لهذا تتأثر سريعا بالجفاف، ومن المفيد حمايتها بالكريمات المرطبة طوال الوقت، وارتداء القفازات خلال الطقس شديد البرودة، أما العناية بالقدمين فتتلخص في ترطيبهما دائما بكريمات تحتوي على مادة الجلسرين، ومن المهم أيضا تقشير الأجزاء الخشنة أسفل القدمين لضمان امتصاص الكريمات المرطبة.

5.تجنب مسببات الحكة

ينبغي الابتعاد تماما عن أي شيء يمكن أن يهيج الجلد، أو يسبب التحسس، مثل الملابس الصوفية، خاصة للمصابين بأمراض جلدية مزمنة كالصدفية والإكزيما، وينصح بتجنب ملامسة الأصواف، واستبدالها بالملابس القطنية الثقيلة للحماية من البرد.

6. استخدام مستحضرات تجميل طبيعية

تعد المستحضرات الطبيعة التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل أفضل وأكثر أمنًا من المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية، إذ ترطب البشرة وتحميها من الجفاف، مثل زيت جوز الهند، وزيت الجوجوبا، والعسل والأفوكادو، وهلام الصبار “جل الألوفيرا”.

7. اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة

أسوأ ما يمكن أن يضر البشرة ويسبب جفافها خلال الشتاء، هو عدم المداومة على العناية بها بشكل يومي، لأن أغلب المستحضرات تتطلب الاستمرار لفترة لا تقل عن أسبوعين لضمان نتيجة إيجابية، والروتين الأمثل للعناية بالبشرة خلال الشتاء يتلخص في استخدام غسول الوجه مرتين يوميا، عند الاستيقاظ صباحا، وقبل التوجه للنوم، واستخدام كريم مرطب خفيف بعد الغسيل الصباحي، وكريم عالي الترطيب بعد الغسيل الليلي.

8. ممارسة التمارين الرياضية

ليس هناك أفضل من ممارسة التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي ينعكس الأمر على البشرة فتصبح أكثر نضارة وتألقا، كما أنها تساعد على التعرق وطرد السموم من الجسم عبر مسام الجلد.

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