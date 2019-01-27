حلوى الغريبة اللذيذة.. أسهل الخطوات لتحضيرها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من منّا لا يعرف حلوى الغريبة اللذيذة، التي تتميز بطعمها الرائع. وللحصول عليها، نقصد متاجر بيع الحلويات لشرائها. ومع هذا، يمكننا أيضاً صناعتها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

فإليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

- 200 غرام من الزبدة

- نصف كوب من السكر الناعم

- كوبان من الطحين

- رشة ملح

- فستق حلبي

طريقة التحضير:

- يوضع السكر الناعم والزبدة في صحن

- بعد ذلك، يخلط السكر والزبدة بواسطة الخلاط الكهربائي

- يضاف الطحين والملح ويخلط المزيج للحصول على عجينة متماسكة

- بعد تلك الخطوة، توضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة

- بعد مرور هذه المدة، تشكل العجينة على شكل كرات وتوضع في صينية مبطنة بورق الزبدة

- توضع قطعة من الفستق داخل كل كرة، ثم يتم خبز الكرات في الفرن لمدة 15 دقيقة.

و"ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: Pinterest

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