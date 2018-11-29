أتحفي أسرتك بـ"مبشورة المربى بالشوفان"

... كعكة سحرية تغير ألوانها بشكل مستمر أثارت كعكة سحرية تعتمد على الخداع البصري وتتغير ألوانها باستمرار مع تغيير التجاه النظر إليها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

... بدون بيضٍ أو زيت.. احصل على كعكة الصودا بهذه الطريقة السهلة يجب معرفة أي نوع من الصودا يمكن خلطه مع كل مزيج من الكيك الجاهز

... عروس تقطع رأس عريسها الداعشي وتفر ليلة الزفاف! ​أفاد مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى العراقية، أمس الاثنين، بأنه تم العثور على رأس عريس يعتقد أنه من تنظيم داعش مقطوعاً بعد ساعة من زفافه شمال مدينة تكريت.

... إليك أسهل طريقة لتحضير خبز الموز والقرفة الصحي (فيديو) خبز الموز والقرفة من الأطباق التي اشتهرت كثيراً في السنوات الأخيرة. هذا الخبز سهل التحضير وشهي للغاية ومناسب للأطفال إذا تم تحضيره بطريقة صحية.

... بدون بيضٍ أو زيت.. احصل على كعكة الصودا بهذه الطريقة السهلة يجب معرفة أي نوع من الصودا يمكن خلطه مع كل مزيج من الكيك الجاهز