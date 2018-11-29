أتحفي أسرتك بـ"مبشورة المربى بالشوفان"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
يقدم الكعك غالباً كحلوى مع الوجبات وفي بعض المناسبات الخاصة كحفلات العرس والمناسبات التذكارية وأعياد الميلاد. ونقدم لكم وصفة لواحدة من أشهى أنواع الكيك وهي "مبشورة المربى بالشوفان". وفقا لموقع "kitchen.sayidaty"
المقادير:
- طحين : كوب وربع
- الشوفان : كوب وربع
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوبة)
- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة
- مربى الفراولة : كوب (أو النوع المفضل لديك)
طريقة التحضير:
1. اخلطي الطحين والشوفان والملح والبيكنج باودر.
2. أضيفي الزبدة والفانيلا واخلطي.
3. أزيلي كوب من الخليط وضعيه جانباً.
4. مدي الكمية المتبقية في صينية مقاس 13*9 انش.
5. وزعي مربى الفراولة، فوق العجين.
6. فتتي كمية العجين المزالة مسبقا ووزعي الفتات فوق المربى.
8. أدخلي الصينية الفرن على حرارة 350 لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر.
9. اتركيها لتبرد وقطعيها وقدميها.
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مصدر الصورة "kitchen.sayidaty"