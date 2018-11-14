هل من الآمن أكل الحشوة المطبوخة داخل الديك الرومي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كما هو معلوم يكثر تناول الديك الرومي في العديد من الدول خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكيّة وفي العديد من المناسبات.

أهم ما يميّز لحم الديك الرومي احتواؤه على 24% من البروتين الذي يُشعر بالشبع لأطول فترة ممكنة، وتختلف طرق طهي الديك الرومي، ومن أهمها: الديك الرومي المحشي .. وقد تتساءلين هل من الآمن طهو الحشوة النية داخل ديك رومي؟

الجواب: يعد طبخ الطعام في طبق الخبز أسهل طريقة للتأكد من أنه طهي جيداً. إذا كنت ترغب / ترغبين في الحصول على نكهة خاصة لا يمكن الحصول عليها إلا عبر وضع حشوة في الطائر ، فمن الآمن القيام بذلك إذا قمت بتطبيق نصائح سلامة الغذاء.

إذا وضعت حشوة في الديك الرومي ، افعلي ذلك قبل الطهي. يجب تجنب الحشو المسبق.

أدخلوا مقياس حرارة الطعام في وسط الحشوة للتأكد من أنه يصل إلى 165 درجة فهرنهايت. يمكن للبكتيريا البقاء على قيد الحياة في حشوة لم تصل الحرارة فيها إلى 165 درجة وهو ما يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

بعد اخراج الديك الرومي من الفرن ، انتظروا لمدة 20 دقيقة قبل اخراج الحشوة من تجويف الديك الرومي؛ هذا يسمح لها بالطهي أكثر من ذلك بقليل.

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