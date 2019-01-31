فان ديزل يشارك في عملٍ جديد.. ما هو؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر النجم الأمريكي فان ديزل عبر حسابه على "انستغرام"، صورةً ألمحَ من خلالها إلى التحاقه بفريقِ السلسلة الهوليوودية الشهيرة "Avengers" في جزئها القادم والأخير "Endgame". وتضمّنت الصورة هذه الشخصية الخارقة "ثور" إلى جانب شخصية "غرووت".

وأرفق ديزل الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "التقيت أنا وثور في عيد ميلادي عام 2010، في جزيرة بورتوريكو الجميلة، ولم أتخيل أن مارفيل ستجمعنا معاً.. من منكم متحمس لمشاهدة (Endgame)؟".

ومن المقرّر أن تطرح مارفل "Avengers: Endgame"، مع حلول شهر يوليو/تموز 2019.

وكان الجزء السابق من السلسلة "Infinity War"، تصدّر قائمة أكثر الأفلام العالمية ربحاً لعام 2018، وذلك بعد تخطيه ملياري دولار من العائدات السينمائية.

مصدر الصورة: Time Magazine

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