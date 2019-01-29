انستغرام يعود للعمل بعد تعطله عند عدد من المستخدمين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )

عاد تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي وتبادل الصور التابع لموقع فيسبوك للعمل من جديد بشكل كامل بعد حل مشكلة تسببت في تعطله لدى بعض المستخدمين، وذلك حسبما أفاد بيان لشبكة التواصل الاجتماعي .

غير أن الشبكة لم تحدد عدد الأشخاص أو المناطق التي تأثرت بالعطل.

ولجأ المستخدمون إلى تويتر للشكوى من العطل وكتبوا نكاتا وتعليقات مرفقا بها وسم #إنستغرام داون.

وأظهر موقع (داون ديتيكتور دوت كوم) الذي يرصد الأعطال أنه كان هناك أكثر من 32 ألف بلاغ عن مشكلات في شبكة إنستغرام في الذروة، لكن سرعان ما تراجع العدد إلى حوالي 500 بلاغ. وأفاد الموقع الإلكتروني بأن شبكة إنستغرام بدأت تعاني من مشكلات في الساعة 7:21 مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0021 يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

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