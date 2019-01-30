الانتقادات المسيئة لـ كيت وميغان تشغل القصر والصحافة

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (أسوشيتد برس)

دعت الصحافة البريطانية وسائل التواصل الاجتماعي إلى تخفيف حدة نبرة الانتقادات الموجهة لدوقة ساكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، ولدوقة كمبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام.

ويقضي مساعدون للعائلة المالكة ساعات أسبوعياً في تعديل التعليقات على الصفحة الرسمية للقصر على موقع "انستغرام" وإزالة أي محتوى عنصري أو جنسي.

وأفادت صحيفة "ذي تايمز" يوم الثلاثاء في مقال بعنوان "انتهاك شرير" أن العديد من التعليقات حول ميغان وكيت "مسيئة للغاية للنشر، وقد كانت هناك تهديدات بالعنف".

من جهتها، شنت مجلة "هاللو" حملة "لطف" دعت فيها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التفكير مرتين قبل نشر تعليقات مسيئة. وقالت إميلي ناش، مراسلة المجلة بالقصر الملكي، إنه من غير المقبول وضع الدوقتين في مواجهة مع مستخدمي مواقع التواصل.

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