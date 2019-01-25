تداعيات نزلة برد تودي بحياة عازف سوري في لبنان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شبكات التواصل الاجتماعي )

على نحو مؤسف وحزين تلقّى الجمهور خبر وفاة الموزع الموسيقي وعازف البزق السوري إياد عثمان عن عمر يناهز35 عاماً، بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تدهور صحته المفاجئ .

ونعت الفرقة الوطنية السورية عثمان على صفحتها على فيسبوك بعبارة "بمزيد، من الحزن والأسى تنعي الفرقة الوطنية السورية الموسيقة العربية الاستاذ والمؤلف الموسيقي إياد عثمان".

وفي التفاصيل، فارق إياد عثمان الحياة مساء الأربعاء في مستشفى رفيق الحريري ببيروت بعدما تواجد في العناية الفائقة لحوالي شهر تكاتف خلاله الفنانون السوريون لتأمين متبرعين بالدم والصفائح.

وقد أفادت تقارير إعلامية نقلاً عن بعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي أن اياد عثمان كان قد أصيب بإنفلونزا عادية تحوّلت إلى إلتهاب رئوي إلا أن إستخدامه مضادات حيوية غير مخصصة لنوع الالتهاب قد أدى لحصول خطأ طبي وانتقلت الجرثومة من الرئة إلى نقي العظم.

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