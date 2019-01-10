عاجل

ماذا فعلت ليدي غاغا في حفل تكريم النجم العالمي سام اليوت

أخبار الآن| هوليوود- امريكا (رويترز)

وضع النجم العالمي سام اليوت بصمة يديه وقدميه في اللوح الإسمنتي على TCL Chinese Theatre الموجود في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا الاحتفال تكريما مهما وكبيرا لسام كونه يتمتع بمسيرة فنية حافلة بالنجاحات.

وحرصت النجمة العالمية ليدي غاغا ونجم هوليوود الشهير برادلي كوبر على الحضور من أجل دعم سام اليوت الذي شاركهما مؤخرا بطولة فيلم A Star Is Born.

قدمت غاغا وبرادلي كوبر باقات الورود لسام اليوت وهي اللحظات التي سجلتها عدسات المصورين خلال الاحتفالية.

المزيد:

الكوميدي كيفن هارت لن يقدم حفل "الأوسكار"

#ليدي غاغا #مشاهير #سام اليوت #حفل تكريم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...