ماذا فعلت ليدي غاغا في حفل تكريم النجم العالمي سام اليوت
أخبار الآن| هوليوود- امريكا (رويترز)
وضع النجم العالمي سام اليوت بصمة يديه وقدميه في اللوح الإسمنتي على TCL Chinese Theatre الموجود في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد هذا الاحتفال تكريما مهما وكبيرا لسام كونه يتمتع بمسيرة فنية حافلة بالنجاحات.
وحرصت النجمة العالمية ليدي غاغا ونجم هوليوود الشهير برادلي كوبر على الحضور من أجل دعم سام اليوت الذي شاركهما مؤخرا بطولة فيلم A Star Is Born.
قدمت غاغا وبرادلي كوبر باقات الورود لسام اليوت وهي اللحظات التي سجلتها عدسات المصورين خلال الاحتفالية.
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