ماذا فعلت ليدي غاغا في حفل تكريم النجم العالمي سام اليوت

... الممثل الصيني جاكي شان يترك بصماته في هوليوود أصبح النجم جاكي شان أول ممثل صيني يترك بصمات يديه وقدميه في الإسمنت في المسرح الصيني الشهير في هوليوود

... جيف بريدجيز يحصل على جائزة غولدن غلوب عن مجمل أعماله قالت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية إن النجم جيف بريدجيز Jeff Bridges الحاصل على جائزة الأوسكار سيحصل خلال حفل جوائز غولدن غلوب في يناير كانون الثاني

... القرصنة تفضح أنجلينا جولي كثيرون يرون في نجمة هوليوود أنجلينا جولي سيدة جميلة وممثلة قديرة وإنسانة تنشط في مجال حقوق اللاجئين حول العالم.

... انتقادات للشباب في العائلة المالكة البريطانية.. ما السبب؟ هذه الانتقادات ستكون مدار نقاشٍ أساسي وبارز خلال العام 2019، بعدما برزت بشكلٍ كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

... للأسبوع الثالث على التوالي.. "أكوا مان" يتصدر شباك التذاكر للاسبوع الثالث على التوالي احتفظ فيلم الحركة "أكوا مان" بصدارة إيرادات السينما الأمريكية محققا إيرادات تجاوزت 30 مليون دولار.