هل سينقل لمجرد إلى مصحة نفسية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى محامي الفنان المغربي سعد لمجرد صحة خبر نقل موكله إلى مصحة نفسية عوضاً من الاعتقال داخل السجن مشدداً أن المجرد "لا يعاني من مرض نفسي".

وأوضح جون مارك فيديدا محامي المجرد أن موكله محبط وحزين بسبب قرار إيداعه السجن من طرف محكمة الاستئناف الفرنسية.

وقال المحامي الفرنسي في تصريح أنه "موكله الفنان سعد لمجرد يعيش وضعا نفسيا صعبا داخل السجن الذي يقبع فيه"، وأضاف: "لقد زرت سعد لمجرد وكان مُنكسر الجوارح وكئيبا، لم يتقبل بعد قرار السلطات الفرنسية التي أودعته السجن".

وجاء ذلك على خلفية حكم القاضي بسجن سعد المجرد في 18 سبتمبرفي قضية الاغتصاب، ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من المداولات في اتهام النيابة العامة لمجرد بالاغتصاب، عقب تقديم إحدى السيدات الفرنسيات شكوى ضد الفنان المغربي، تتهمه فيها بارتكاب "أفعال تنطبق عليها تهمة الاغتصاب".

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