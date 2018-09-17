الفنانة أحلام تعلن اعتزالها مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اعتزلت الفنانة أحلام، مواقع التواصل الاجتماعي فترة من الوقت، لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، لتعلن عن هذا الخبر من خلال نشر آخر صورة لها.

وجاء تعليق أحلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.

وكتبت أحلام لمتابعيها على انستغرام : “السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة.. استودعكم الله.. نظرًا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله” .

وأضافت : "ستكون هذه الصورة آخر صورة وتغريدة، حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاءٍ قريب.. في أمان الله بتوحشوني".

وتفاعل محبو أحلام مع كلماتها ليعلنوا عن حزنهم من اختفائها لفترة من الوقت من أجل تسجيل ألبومها، متمنين ألا تطيل الابتعاد لأنهم اعتادوا على التواصل معها بشكل مستمر.

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