"حتى منتصف الليل".. فيلم رعب من الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

مجدداً عاد المخرج والمؤلف الإماراتي طارق الكاظم ليمتعَ جمهورهُ عبرَ فيلمه الجديد "حتى منتصف الليل"، والذي يحطُ فيهِ بساحاتِ أفلام الرعب، اذ نتابعُ عبرَ مشاهده حكاية تولى كاظم بنفسهِ تأليفَها، ولعب بطولتَهَا كلٌ من الممثل الإماراتي أحمد خميس علي، والسورية هبة الحموي، والسوداني ريك أبي، والجزائري مروان علي، والنيجيري شوكا اكويجو.

الفيلم الجديد، سيأخذُ طريقهُ نحوَ الشاشة الكبيرة في 21 يونيو الجاري، ليُعرضَ ضمنَ أفلامِ موسمِ عيد الفطر، وفي حكايتهِ نتابعُ "سالم"، العائد إلى الوطن من رحلةٍ طويلة، ويتطلعُ إلى قضاءِ وقتس هادئ وممتع مع زوجته، إلا أن الأحداث تأخذُ منحنى آخر بعد عثورهِ على قطعٍ ورقية موزعة في أنحاءِ البيت، ومع متابعتها يكتشفُ سالم أن لكلِ ورقةٍ عداً تنازلياً، وهو ما ينذرُ بتعرضهِ لحادثٍ مرعب، وسرعانَ ما يكتشفُ دخولَ شخصٍ ملثم إلى البيت حاملاً بيدهِ سكيناً، ليخوضَ سالم صراعاً مخيفاً بين أن يبقى في البيت للدفاعِ عنهِ أو الهروبِ مع زوجته، وهو أمرٌ ليس بالهين، حيث يتعينُ عليهِ حلُ اللغزِ الكامن في الأوراق.

اقرا ايضا



