برودواي تشهد مسرحية موسيقية مستوحاة من حياة مايكل جاكسون

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

اتفقت مؤسسة تركة المغني مايكل جاكسون وشركة كولومبيا لايف ستيج يوم الثلاثاء على إقامة مسرحية موسيقية مستوحاة من حياة مغني البوب الراحل على أن تفتح في برودواي بنيويورك عام 2020.

وجاء في بيان من تركة جاكسون وشركة لايف ستيج أن لين نوتيج الحائزة جائزة بوليتزر مرتين من قبل ستكتب قصة العرض الذي لم يَحمل اسما بعد.

وبدأ جاكسون مشواره المهني بالسن السابعة كالمغن الرئيسي في الجاكسون 5 و بدأ مشواره بالغناء الفردي عام 1971 مع أيضا وجوده في الفرقة, بدأ فعليا مشواره الفني الفردي عام 1979 و بدأت نجوميته تسطع عام 1984, في مشواره الفردي سجل جاكسون و ساعد بإنتاج ألبومه Thriller اكبر البوم مبيعات بالتاريخ مع مبيعات حول العام تقدر بـ104 مليون نسخة, حصل مايكل خلال مشواره المهني 13 جائزة جرامي و أيضا 13 أغنية حلت بالمرتبة الأولى في الولايات المتحدة, تسلم جاكسون عدة جوائز فخرية أهمها جائزة مغني القرن المقدمة من حفل جوائز الأغاني العالمية, قدم جاكسون إلى الساحة الفخرية لنجوم الروك مرتين كمشواره الفردي و كمغني في الجاكسون5 خلال السنتين 1997 و 2001, و أيضا قدم إلى الساحة الفخرية لكتاب الأغاني ، خلال مشواره الفني جاكسون باع 750 مليون نسخة .

وتوفي جاكسون المعروف باسم ملك البوب عن 50 عاما عام 2009 بسبب جرعة زائدة من دواء مسكن.

اقرا ايضا

حفل MTV.. نجمات تتألقن على السجادة الحمراء

