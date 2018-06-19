حفل MTV.. نجمات تتألقن على السجادة الحمراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهد حفل جوائز MTV Movie Award اجتماع ممثلين وممثلات على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، في حفل هو من الاضخم على صعيد الافلام والمسلسلات التلفزيونية. وقد تألقت النجمات كالعادة على السجادة الحمراء، ومن ابرزهن كيم كارداشيان، تيفاني حديش، زندايا، يارا شهيدي، وغيرهن.

نبدأ بمقدمة الحفل تيفاني حديش Tiffany Haddish التي تألقت بفستان من تصميم غاليا لاهاف Galia Lahav باللون فضي من دون اكمام وبشق جانبي مرتفع وعقدة كبيرة عند الخصر، بالاضافة الى قطعة من قماش التول الابيض المتّصلة بجانب الفستان. واكملت الاطلالة بحذاء ستيليتو فضيّ ايضاً.

"الفهد الأسود" و"أغرب الأشياء" يسيطران على جوائز MTV

من جهتها، استوحت يارا شهيدي Yara Shahidi اطلالتها التي حملت توقيع توري بورش Tory Burch من موضة الثمانينات، فاختارت بدلة نسائية باللون الازرق الفاتح مع سروال فضفاض وحددت خصرها بحزام عريض، وتزيّنت بمجموهرات من Tiffany & Co. اما ماندي مورMandy Moore فتألقت بفستان ميتاليكي قصير مزيّن بالكريستالات عند الياقة والاكتاف واطرافه السفلية، من تصميم البيرتا فيريتي .Alberta Ferretti

تصاميم براقة تضيء السجادة الحمراء

ومن التصاميم البراقة، تألقت فرانسيا رايسا Francia Raisa بجامبسوت من الترتر الاسود بكتف واحد مزيّن بالكشاكش. اما نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فخطفت الانظار بتصميم حمل توقيع Atelier Versace مؤلف من كروب توب بيضاء وتنورة طويلة باللون الفضي البراق مع شق جانبي، وفيما خلت اطلالتها من المجوهرات إعتمدت تسريحة الضفائر الرفيعة. في حين اعتمدت والدتها كريس جينير اطلالة اكثر كلاسيكية، فاختارت بلايزر بيضاء بتصميم عصريّ وسروال اسود ضيق.

كذلك اختارت مادلين بيتش Madelaine Petsch فستاناً من برادا من قماش الترتر الفضي مغطى بقماش التول الزهري.

و خطفت زندايا الانظار بفستان قصير من قماش الجلد باللون البني بتصميم عصري وشبابي من توقيع اوغست غيتي August Getty.

اما من الاطلالات المفعمة بالالوان، فتميّزت كل من كلوي وهالي Chloe X Halle بفستانين بطبعة الورود من مجموعة مارك جايكوب. وكذلك جازمين ساندرز Jasmine Sanders بفستان coat dress اصفر طويل.

الاسود كان حاضراً ايضاً

اللون الاسود كان ايضاً حاضراً على السجادة الحمراء، مثلاً اطلالة الممثلة كريستن بيل التي اختارت فستاناً اسود مفرّغ من تصميم Julien MacDonald، كذلك ليلي راينهارت التي اطلت بفستان اسود ناعم IZETA، وكاثرين لانغفورد بتصميم من مجموعة جورجيو ارماني، اضافة الى ستورم ريد Storm Reid التي تألقت بتصميم شبابي حمل توقيع فيكتور ورولف .

الصور من موقع www.eonline.com

للمزيد:

جوائز لكيم كارداشيان وناومي كامبل من مجلس مصممي الأزياء

ميغان ماركل ضمن قائمة "فوغ" للنساء الأكثر تأثيراً ببريطانيا