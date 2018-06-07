جوائز لكيم كارداشيان وناومي كامبل من مجلس مصممي الأزياء

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)



منح مجلس مصممي الأزياء في أمريكا جوائز لشخصيات عاملة في هذا المجال إضافة إلى نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.



بعض من الأسماء الكبيرة في عالم الموضة وعشاقها حضروا مراسم الاحتفال بتوزيع جوائز مجلس مصممي الأزياء في أمريكا والتي أقيمت في بروكلين بنيويورك. وحصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا على الإطلاق.

واحتفلت عارضة الأزياء ناومي كامبل بمضي 32 عاما على دخولها هذا المجال مع بيت الأزياء أيكون أونرز وكانت والدتها بجوارها.

كما حصلت مصممة الأزياء دوناتيلا فيرزاتشي على الجائزة الدولية.

المجلس، الذي يوفر الدعم للمصممين الأمريكيين، كرم رئيسته مصممة الأزياء ديان فون فورستنبيرج ومنحها جائزة شواروفسكي للتغيير الإيجابي.

وكان من أبرز المرشحين في الاحتفال مصمم الأزياء راف سيمونز عن بيت الأزياء كالفن كلاين والمصممتان ماري كيت وأشلي أولسن عن بيت الأزياء ذا رو والمصمم فيرجيل أبلوه عن علامة أوف وايت التجارية.

وهذا الحدث السنوي تقدمه الممثلة إيسا راي.

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