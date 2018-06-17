جمال فياض لراديو "الآن": عابد فهد تفوق على نفسه

أخبار الآن | راديو الآن (ميراشا وهبي – خاص)

حلَّ الصحافي والناقد الفني اللبناني الدكتور جمال فياض ضيفاً على هوا راديو الآن في حلقة "أوسكار الآن" من برنامج "جواز سفر" مع مذيعتنا ميراشا وهبي. وأكد أن ما يميز هذا الموسم من مسلسلات رمضان عن المواسم التي سبقته اكتشاف وجوه جديدة بالدراما العربية لاسيما الدراما اللبنانية السورية المشتركة، وقد ظهر جيل جديد من الممثلين أثبت نفسه وكفاءته، في إشارة الى الممثلين أصحاب الأدوار الثانوية.

أعرب فياض عن سعادته بالتعاون اللبناني السوري المشترك، معتبرا أنه ساهم في إعادة رفع مستوى الإنتاج السوري بعد إصابته بالضعف نتيجة الظروف السورية الراهنة، وفي دعم الدارما اللبنانية وممثليها في الوقت نفسه. وإعتبر أن ما ينقص الدراما العربية هو أولاً الإنتاج، فقد باتت متطلبات الدراما بحاجة الى إنتاج أضخم مما هو متوفر لدى شركات الإنتاج المحلية حالياً؛ وثانياً "كُتّاب الكفاءة" الذين أصبح عددهم قليلاً جداً الأمر الذي يدفعنا اليوم الى تبني نصوص غير مكتملة أو غير ذات قيمة، مشيراً الى أن السبب في ذلك هو عدم حصول الكُتّاب على حقهم من التقدير المعنوي والمادي.

وعن الدراما اللبنانية، أكد فياض أن الإنتاج الدرامي اللبناني لازال ضعيفاً، والدليل هو استعانته بنجوم محليين ومواقع تصوير ذات تكلفة قليلة وعدم قدرته على التسويق عربياً. أما عن الدراما الخليجية، أكد أن ما ينقصها ليس الإنتاج بل عدم اعتمادها الأعمال العربية المشتركة وإنكفائها على ذاتها من خلال تقديمها قصص محلية وقضايا فيها الكثير من الخصوصية الخليجية التي تشعر المشاهد العربي بالغربة وبالتالي تفقده الإهتمام؛ داعياً العاملين في الدراما الخليجية الى التقدم خطوة باتجاه الإنتاج العربي المشترك لتحقيق إنتشار أوسع.

قدم فياض "أوسكار الآن" عن فئة الممثل الأفضل في رمضان ٢٠١٨، عن الدراما اللبنانية السورية تحديداً، الى الممثلين السوريين النجم تيم حسن والنجم عابد فهد. وأشاد بأداء الممثل عابد فهد قائلاً "أنه تفوق على نفسه في مسلسل "طريق" ويستحق أن يتقاسم الأوسكار مع تيم حسن بعد أن إحتكرها الأخير في السنوات السابقة". أما عن الدراما المصرية، فاعتبر أن من يستحق الأوسكار أكثر من نجم، كالممثل النجم محمد رمضان والممثل النجم أحمد عز.

أما "أوسكار الآن" عن فئة الممثلة الأفضل لهذا العام، فوزعها فياض بين الممثلة السورية النجمة دانا مارديني وبطلة مسلسل "تانغو"، ملكة جمال لبنان للمغتربين، دانييلا رحمة التي أثبتت كفاءتها في تجربتها التمثيلية الأولى، والممثلة المصرية النجمة نيللي كريم؛ مشيداً بأداء الممثلة اللبنانية ريتا حرب ومؤكداً أن الممثلة القديرة منى واصف تبقى "السيدة الأولى التي تقدّم في مشهدٍ من دقيقة ما يعادل فيلماً سينمائياً".

إعتبر فياض أن ثنائية الممثل السوري النجم عابد فهد والممثلة اللبنانية النجمة نادين نسيب نجيم هي الثنائية التي تستحق "أوسكار الآن" عن فئة الثنائية الدرامية الأفضل لهذا العام.

أما "أوسكار الآن" لأفضل سيناريو فتذهب الى سيناريو المسلسل اللبناني السوري "تانغو" كتابة الكاتب السوري إياد أبو الشامات.

وعن أفضل مخرج لهذا العام، أشاد فياض بكل من المخرجة رشا شربتجي عن مسلسل "طريق" والمخرج رامي حنا عن مسلسل "تانغو" والمخرج سامر برقاوي عن مسلسل "الهيبة - العودة"، واصفاً إياهم "بالمخرجين الكبار" رغم بعض الأخطاء الإخراجية التي تخللت مسلسلي "طريق" و"تانغو" في الحلقات الأخيرة.

أما "أوسكار الآن" عن فئة أفضل شارة مسلسل فإعتبر فياض أن شارة مسلسل "طريق" بصوت المطربة اللبنانية هبة طوجي وألحان الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني تستحق الأوسكار لهذا العام.

ودعا الدراما العربية، ختاماً، الى الإلتفات أكثر الى تقديم السِّيَر الذاتية للشخصيات العربية التاريخية التي أحدثت فرقاً في تاريخنا العربي والتي باستطاعتها ان تقدم عِبَراً نحن بأمس الحاجة اليها في وطننا العربي اليوم.

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جواز سفر| د. جمال فياض: عابد فهد تفوق على نفسه..وجيل جديد من الممثلين الأكفاء!



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