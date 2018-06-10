بياريت قطريب لـ "راديو الآن": "ومشيت" ينعش الدراما اللبنانية

راديو الآن | دبي - الإمارات العربية (ميراشا وهبي - خاص)

في لقاء مع الممثلة اللبنانية بياريت قطريب في برنامج جواز سفر مع مذيعتنا ميراشا وهبي على راديو الآن أف أم، وفي حديث عن مشاركتها في مسلسل "ومشيت" اللبناني في رمضان 2018، أشارت قطريب الى أن سلاسة نص الكاتبة اللبنانية كارين رزق الله كانت السبب في مشاركتها في العمل، معربة عن سعادتها لوقوفها أمام الممثل اللبناني بديع أبو شقرا والذي تعتبره من أمهر وأصدق الممثلين على الساحة الدرامية اللبنانية.

أما عن الفرق بين الدراما اللبنانية والدراما العربية المشتركة، أكدت قطريب أن الفرق بينهما يكمن في الوفرة الإنتاجية ورقعة الإنتشار الأكبر للأعمال المشتركة بطبيعة الحال، معتبرة أن ما تقدمه الكاتبة كارين رزق الله يلقى إستحسانا لدى شريحة كبيرة من مشاهدي العالم العربي أجمع ويساهم اليوم في إنتشار الدراما اللبنانية ودعمها عربيا!

للإستماع الى المقابلة كاملة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://soundcloud.com/alaanfm/6s3eh1wyuz9p

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