الملكة اليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الرسمي الـ92

أخبار الآن | انكلترا - بريطانيا (رويترز)



احتفلت الملكة اليزابيث الثانية، بعيد ميلادها الرسمي92، أمس، بمتابعة عرض القوات "تروبينج ذا كلر" السنوي وسط لندن، وظهرت ميجان، دوقة ساسكس، للمرة الاولى في هذا الحدث السنوي، وكانت ميجان قد تزوجت من حفيد الملكة، الامير هاري، في زفاف ملكي رائع، في قلعة "ويندسور"، الشهر الماضي.



واسم تلك المراسم، التي تعود للقرن الثامن عشر، مقتبس من مراسم تسليم العلم في إحدى الكتائب، واستعراضه عبر صفوف القوات، وكانت الملكة قد وصلت في عربة تجرها خيول، لحضور الحدث في ساحة "هورس جاردز باراد"، القريبة من قصر "بكنجهام".

وتابع الزوجان الملكيان من شرفة القصر عرضا جويا في نهاية الحدث تشارك فيه طائرات سلاح الجو "ريد أروز"، وانضم أكثر من ألف جندي من كتيبة (هاوسهولد) التابعة للجيش البريطاني إلى الحدث، وتحكم الملكة، التي ولدت في إبريل، 1926 بريطانيا منذ عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما.

وانضم جندي بريطاني من السيخ، مولود في الهند من حرس "كولدستريم" اليوم السبت، ليكون أول جندي يرتدي عمامة السيخ في الحدث السنوي "تروبينج ذا كلر"، وذكر الحارس، شاارانبريت سينج لال، 22 عاما، أنه "يتمسك بتقاليد المحاربين السيخ في الحفاظ على هويتهم"، وقال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إنني فخور إلى حد كبير وأعرف أن الكثير من الاشخاص الاخرين يفخرون بي أيضا"..

مصدر الصورة ( موقع Foreign Brief)



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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 92



