فيلم وثائقي يكشف "سرًا" من حياة ويتني هيوستن

أخبار الآن | كان - فرنسا (رويترز)

أثار الفيلم الوثائقي “ويتني هيوستن” مفاجأة كبيرة في مهرجان كان السينمائي الدولي، اذ كشف سرًا خطيرًا عانت منه ويتني طيلة حياتها، وهو استغلالها جنسيًا أثناء طفولتها من طرف قريبتها المغنية دي دي وارويك.

وكان هذا واحدًا من أبرز المحطات التي أثرت على المغنية الراحلة، ووحدًا من أسباب إدمانها للمخدرات التي أودت بحياتها في النهاية.

هذا السر البشع الذي حاولت ويتني إخفاءه طول حياتها، أكده شقيقها غراي خلال شهادته في الفيلم، وأيضًا مساعدتها الخاصة ماري جونس وزوجة أخيها بات هيوستن.



لكن ويتني لم تخبر والدتها سيسي هيوستن أبداً عن الاعتداءات المزعومة لأنها "شعرت بالخجل"، بحسب جونز. وقال أحد الأقارب إنه لو أخبرت سيسي لهاجمة دي دي.



وتحدث كيفن ماكدونالد مخرج فيلم "ويتني" عن الاعتداء خلال العرض الأول للفيلم في مهرجان كانّ السينمائي.



ثم تحدث ماكدونالد مع ماري قائلاً: "أخبرتني وجهة نظر ويتني في هذا، وما أخبرتها ويتني بالتفصيل، ومدى أهمية شعورها بفهم ويتني، ولكن كيف كان الجميع يخافون من الحديث عن ذلك. تغير الفيلم في شكل جذري في الأسابيع الأخيرة".



وأضاف ماكدونالد أنه تساءل عما إذا كان من المناسب إطلاق الادعاءات، وقال: "من الواضح أن هذا ادعاء مزعج، وناقشناه مطولاً. فكيف تقدمون مواد كهذه بطريقة عادلة للأسرة ولشخص متهم متوفٍ؟ ولكن بعد التوضيحات، شعرت بضرورة نشرها".



كانت دي دي وارويك التي تكبر ويتني بـ18 عاماً مدمنة على المخدرات وتوفيت عن عمر 63 عاماً في 2008.وعثرت الشرطة على ويتني هيوستن ميتة في أحد فنادق بيفيرلي هيلز يوم 11 شباط/ فبراير 2012، وكانت في الـ48 من عمرها.

وتم فتح تحقيق في أسباب الوفاة، انتهى إلى أنها فارقت الحياة بسبب أزمة قلبية.



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