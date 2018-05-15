"أفينغرز: انفينيتي وور" يحتفظ بصدارة الإيرادات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

حافظ فيلم الحركة والمغامرات "أفينجرز: انفينيتي وور" على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي محققاً 61.8 مليون دولار، والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور ، وكريس هيم سوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد "لايف أوف ذا بارتي" بإيرادات بلغت 18.5 مليون دولار، الفيلم بطولة ميليسا مكارثي وجيليان جاكوبس ومن إخراج بن فالكون.

وجاء في المركز الثالث فيلم الإثارة الجديد "بريكنج إن" بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار، الفيلم بطولة جابرييلي يونيون وبيلي بيركي ومن إخراج جيمس ماكتيجو.

وتراجع الفيلم الرومانسي والكوميدي "أوفربورد"، بطولة أوجينيو ديربيز وانا فارس وإيفا لونجوريا ومن إخراج روب جرينبرج، من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.

وتراجع فيلم الرعب "إيه كوايت بليس" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 6.4 مليون دولار، الفيلم بطولة إيميلي بلنت وجون كراسينسكي ومن إخراج جون كراسينسكي أيضاً.

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