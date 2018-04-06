ظبي يدخل الممثل الهندي سلمان خان السجن

أخبار الآن | بوليوو - الهند (صحف)

دِين نجم بوليوود سلمان خان أمس، في قضية صيد بدون ترخيص تعود إلى 20 عاماً وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ووصفه القاضي بـ"معتاد الإجرام"، ياتي ذلك رغم نفى الممثل الشهير تهما تتعلق بإطلاقه النار على فصيلة نادرة من الظباء في محمية غرب الهند عام 1998.

وكان خان في المحكمة لسماع النطق بالحكم في مدينة جودبور الواقعة غرب الهند الخميس، ويتوقع أن ينقل إلى سجن محلي بينما قد يستغرق من محاميه تقديم الطعن وطلب الخروج بكفالة عدة أيام، وقالت وكالة أنباء برس ترست الهندية إن خان (52 عاما) أمضى ما مجموعه 18 يوما في السجن في أعوام 1998 و 2006 و 2007 في قضايا صيد غير مشروع، لكنه أفرج عنه بكفالة.

وكان حُكم عليه بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات في قضايا ذات صلة قبل أن تبرأ ساحته من محاكم الاستئناف بسبب نقص الأدلة، وبرأ القاضي ديف كومار خاطري في القضية أربعة نجوم آخرين اتهموا في القضة ذاتها- وهم سيف علي خان وسونالي بيندر وتابو ونيلام. وكانوا جميعا في سيارة جيب يعتقد أن سلمان خان كان يقودها. وتابو ونيلام يستخدمان اسما واحدا فقط.

وقالت صحيفة "ايكونوميك تايمز" اليوم الخميس إن خاطري وصف "خان" بـ"مجرم معتاد"، ويعد الظبي الأسود من الحيوانات المهددة بالانقراض المحمية بموجب قانون الحياة البرية الهندي، وعبر مجتمع البيشنوي، الذي يحمي سلالة الظبي الأسود، عن خيبة أمله من تبرئة الممثلين الأربعة الآخرين في القضية.



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