جيم كاري يواجه الاكتئاب في فيلم "دارك كرايمز"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

مع نهاية العام 2017 انفجر النجم الكوميدي جيم كاري في وجه جميع منافسيه مؤكداً أنهم يحاولون إصابته بالاكتئاب من أجل تدميره، ويبدو أنه وجد العلاج في الفن نفسه، بعدما كشف الاعلان التشويقي الرسمي لفيلمه الجديد DARK CRIMES عن أجواء الجرائم النفسية المعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم كان من المفترض أن يحمل اسم True Crimes إلا أنه تم تغيير الاسم لأسباب تسويقية ليصبح Dark Crimes، وتم الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده العام 2016 ولكن تأجل طرحه لأسباب غامضة، وتدور أحداثه حول تحقيق في جريمة قتل رجل أعمال تقود إلى أدلة موجودة في كتاب لمؤلف عن جريمة قتل مماثلة.

الفيلم من بطولة جيم كارى، شارلوت جينسبور، مارتون سوكساس، كاتى آوتنن، فلاد إيفانوف، أجاتا كوليزا، وقصته مقتبسة عن مقال لديفيد جران بعنوان True Crimes - A postmodern murder mystery وكتب له السيناريو جيريمى بروك ومن اخراج أليكساندروس أفاناس ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي منتصف مايو المقبل.





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