راغب علامة يطرح أغنية سياسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طرح الفنان اللبناني، راغب علامة، أغنية وطنية جديدة، في 6 ديسمبر الجاري، تحت اسم "طار البلد"، انتقد من خلالها مشاهد الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.

كما أشار راغب علامة من خلال الأغنية إلى الوضع الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية في لبنان، بينما حث علامة الناس على ضرورة التصدي للأزمات التي يمر بها الوطن والشكوى بصوت عال.

هذا وقد حظيت أغنية راغب على إقبالا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، إذ استمع إليها أكثر من 12 ألف شخص بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها من خلالها موقع "أنغامي".

ويذكر أن كلمات أغنية "طار البلد " من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياشي، هذا و نشر علامة قبل ساعات تغريدة كشف من خلالها السبب وراء طرحه لأغنية "طار البلد".

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