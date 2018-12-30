هؤلاء الأطفال أصبحوا نجوماً مشهورين جداً.. 16صورة نادرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @akhbarak )

يراودنا دوما الفضول لمعرفة كيف يعيش نجومنا المفضلون حياتهم الشخصية ، ولهذا نتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار ، كل أخبار مشاهيرنا نفضل أن نكون أول من يعرف بها ، وكم سيكون رائعاً لو حظينا بفرصة لنلقي نظرة على ماضيهم وطفولتهم ، هنا جمعنا لكم 16 صورة نادرة لفنانين وممثلين عرب مشهورين في طفولتهم .. هل كنت ستعرفهم ؟

عمرو دياب

أحمد فهمي

نانسي عجرم

تامر حسني

دنيا سمير غانم

نيللي كريم

محمد هنيدي

شيرين عبد الوهاب

جورج وسوف

يسرا اللوزي

تيم حسن

هاني شاكر

ميريام فارس

محمود العسيلي

أحمد حلمي

منة شلبي

مصدر الصور : @akhbarak

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