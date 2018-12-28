ماجدة الرومي: السعودية بلد غالي على قلبي

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدّمت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، شكرها للمملكة العربية السعودية، على حسن الاستقبال بعد وصولها، الأربعاء، للمشاركة في مهرجان "شتاء طنطورة"، السياحي والثقافي والفني، الذي تستضيفه مدينة العلا، في المدينة المنورة.

وعبّرت الفنانة الرومي، خلال فيديو نشره حساب مهرجان "شتاء طنطورة"، عن خالص تقديرها واعجابها بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة التي تشارك بها في المهرجان، ستتبعها خطوات قادمة.

وأضافت الرومي: "السعودية بلد غالي على قلبنا، نغني فيه وفرحنا فيه كبير".

ومهرجان "شتاء طنطورة"، هو أطول مهرجان من نوعه في السعودية، إذ يقام على مدار 7 أسابيع، من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير، يتضمن العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية.

ويشارك في المهرجان، أشهر المطربين والنجوم الذين سيحيون ليالي "شتاء طنطورة"، منهم محمد عبده وماجدة الرومي، إضافة إلى مسابقات الخيل.

وعلى هامش المهرجان، ستخصص فقرة بأكملها للعازف المصري الشهير عمر خيرت، فيما سيتم تقديم مجموعة من الأغنيات الشهيرة لأم كلثوم بتقنية "هولوجرام" لتظهر وكأن أم كلثوم تحيي الحفل من على خشبة المسرح.

في زيارتها الأولى ويومها الأول في المملكة؛ كيف عبّرت الفنانة #ماجدة_الرومي عن مشاعرها قبل حفلها الأول ضمن مهرجان #شتاء_طنطورة. pic.twitter.com/naEGe3jQ3f

— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) December 27, 2018

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