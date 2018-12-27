أبرز 6 مفاجآت هزّت الوسط الفني خلال العام 2018

... مهتاب العايدي: الموضة التركية باتت حدثاً منتظراً عندما تعيش الموهبة داخلنا، لا بد أن يأتي الوقت المناسب لكي تظهر إلى العلن. وهذا ما حصل مع مصممة الأزياء التركية Mehtap Elaidi التي بدأت مسيرتها في عالم إدارة الأعمال، لتعود إلى موهبتها الأساسية في تصميم الأزياء الكامنة داخلها. ولأنها تؤمن أن الأزياء مرتبطة بكل عناصر الحياة، حققت نجاحات خيالية في مجالها ولمع اسمها في مختلف أنحاء العالم. Mehtap Elaidi رئيسة نقابة المصممين الأتراك خصَت موقع " الآن " بلقاء مميز.

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