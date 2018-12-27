أبرز 6 مفاجآت هزّت الوسط الفني خلال العام 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
خلال العام 2018، شهد الوسط الفني الكثير من المفاجآت التي فجّرها العديد من المشاهير، وتركت أصداء واسعة لدى الجماهير.
ولذلك، إليكم أبرز هذه المفاجآت:
- إعلان الفنان كاظم الساهر خطوبته رسمياً.
(مجلة هي)
- انفصال الممثلة التركية مريم أوزرلي وباسيل الزوار بعد شائعات حول قصة حبهما.
(سيدتي)
- زواج الداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل.
(Hia tv)
- قيام الفنانة المصرية حلا شيحا بخلع حجابها.
(Hia tv)
- تصريحات زوجة الفنان المصري أحمد فهمي عن غيرته الشديدة التي أثارت الجدَل.
(Hia tv)
- الفنانة اللبنانية إليسا تعلن عن تعافيها من مرض سرطان الثدي بعد رحلة علاج أخفت تفاصيلها عن جمهورها.
(BBC.com)
مصدر الصورة: بتجرد
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