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أبرز 6 مفاجآت هزّت الوسط الفني خلال العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، شهد الوسط الفني الكثير من المفاجآت التي فجّرها العديد من المشاهير، وتركت أصداء واسعة لدى الجماهير.

ولذلك، إليكم أبرز هذه المفاجآت:

- إعلان الفنان كاظم الساهر خطوبته رسمياً.

(مجلة هي)

- انفصال الممثلة التركية مريم أوزرلي وباسيل الزوار بعد شائعات حول قصة حبهما.

 

(سيدتي)

- زواج الداعية معز مسعود من الفنانة شيري عادل.

(Hia tv)

- قيام الفنانة المصرية حلا شيحا بخلع حجابها.

(Hia tv)

- تصريحات زوجة الفنان المصري أحمد فهمي عن غيرته الشديدة التي أثارت الجدَل.

(Hia tv)

- الفنانة اللبنانية إليسا تعلن عن تعافيها من مرض سرطان الثدي بعد رحلة علاج أخفت تفاصيلها عن جمهورها.

(BBC.com)

مصدر الصورة: بتجرد

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