أنجلينا جولي قد تدخل عالم السياسة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي إنها لا تستبعد الانتقال إلى عالم السياسة، لكنها ذكرت مازحة أنها قد تكون قوية بما فيه الكفاية لتحمل التقلبات التي تصاحب هذا الأمر.

وقالت جولي في تصريحات من لندن إن بإمكانها تحمل الصعاب في إشارة محتملة إلى طلاقها من الممثل براد بيت.

و عندما سئلت أنجلينا جولي (43 عاما) الفائزة بجائزة أوسكار عما إذا كانت تتحرك في اتجاه السياسة، قالت "بصراحة سأفعل ما أظن أنه يمكن أن يحدث التغيير فعلا".

وتعمل جولي كمبعوثة خاصة لصالح وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، واستخدمت منصبها كـ"محرر ضيف" في هيئة الإذاعة البريطانية، لإبراز قضايا اللاجئين في الشرق الأوسط.

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